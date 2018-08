Juve Stabia, Troest è ufficiale: ​rescindono Dentice e Matute

di Gaetano D'Onofrio

Giornata frenetica per il mercato della Juve Stabia. Il club stabiese ufficializza l'ingaggio di Magnus Troest, il gigante danese, ex Novara, che farà coppia con Marzorati al centro della difesa gialloblù. Classe '87, oltre 400 presenze in B con Varese, Lanciano e Novara, con ben 23 reti all'attivo, vanta anche numerose gare nella serie A danese, e varie convocazioni nella nazionale under 21: «Sono felice di essere arrivato alla Juve Stabia, mi hanno parlato tutti bene della città, della società e dei tifosi. Ricordo quando sono venuto a giocare al Menti che non è stato mai facile per il gran tifo. Ho scelto Castellammare anche per il progetto ambizioso che la società mi ha prospettato»”



Nel giorno dell'annuncio di Troest due gli addii nella rosa di Caserta. Hanno infatti rescisso l'accordo che li legava ancora alla Juve Stabia sia Dentice che Matute, ormai fuori dal progetto per i troppi over in organico rispetto a quanti stabiliti dal regolamento. A breve, inoltre, potrebbe esserci l'addio di Bacci, vicino al l'Ascoli (anche lui over). In città, sfumato il ritorno di Simeri, approdato al nuovo Bari di De Laurentiis, si sogna ora il colpo in attacco. Il mercato prorogato fino al 31 agosto lascia ben sperare.

