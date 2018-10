Juve Stabia a Vibo, Caserta ​alla corte della sua... Reggina

di Gaetano D'Onofrio

Da allievo contro il maestro, come nelle sfide con Casertana e Catanzaro, a quella del tifoso che sfida un pezzo del suo cuore. Non è certo una sfida come tutte le altre quella che opporrà, domani sera (20.30 con diretta Sportitalia), la Juve Stabia alla Reggina sul neutro di Vibo Valenzia. Almeno non per Fabio Caserta. Il tecnico stabiese, infatti, è nativo di Reggio, e da sempre si professa tifoso dei granata. Insomma, al cuor non si comanda… «Non ho mai negato questa cosa – sorride -, come credo accada anche ai tifosi della Juve Stabia nati a Castellammare. Professionalmente, ed a livello personale sono legato a questa piazza, che mi ha dato tantissimo, anche da calciatore, ma non credo ci sia nulla di male ad ammettere di essere legato ad una compagine che da piccolo ho sempre seguito. Domani, ovviamente, al fischio dell’arbitro ci sarà solo la mia di squadra, su questo non ci sono dubbi».



Senza Allievi, rimasto a casa dopo l’infortunio, i gialloblù sfidano gli ex Sandomenico, Zibert e Redolfi, alla ricerca del settimo successo consecutivo: «Affrontiamo una buona squadra, che cercherà di metterci in difficoltà. Al di là degli ex che, ovviamente, conosciamo. In estate abbiamo fatto scelte diverse, ma sono ragazzi di grande valore». Unico vero dubbio, con Aktou esterno bassi, riguarda l’impiego di Carlini, se al fianco di Calò e Mastalli o al posto di Melara più avanzato, con l’innesto di Vicente. Dubbi che Caserta scioglierà solo domani.

