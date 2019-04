Juve Stabia-Vibonese: tutto esaurito al Menti per la festa promozione

di Gaetano D'Onofrio

Meno di trecento biglietti, per la Curva e la Tribuna Varano, ancora in circolazione. Sciarpe, bandiere, magliette e cappellini rigorosamente gialloblù, Castellammare si prepara ad “invadere” nuovamente il Menti, e coronare, dopo le due vittorie di fila con Trapani e Sicula Leonzio, il sogno della promozione diretta della Juve Stabia in serie B. A dispetto di chi ipotizzava pochi affezionati allo stadio per i prezzi dei tagliandi, tornati “normali” dopo la scelta di costi pressoché popolari nello scontro diretto con i trapanesi, la città ha dimostrato di avere ormai a cuore le sorti della squadra di Caserta, che ha conquistato, a suon di record, cuore dopo cuore degli sportivi di Castellammare. Settemila almeno i presenti sugli spalti, tanti giovani che per una volta tornano a tifare per la squadra della città, lasciando da parte l’attenzione per i club di massima serie, con la consapevolezza che al tavolo del calcio che conta, tra novanta minuti, potrà sedersi anche la Juve Stabia.

