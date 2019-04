La Juve Stabia riscrive la storia: batte il Trapani e vede la serie B

di ​Gaetano D’Onofrio

La Juve Stabia riscrive la storia (non batteva il Trapani dal 1988), e con una prova da vera capolista supera i siciliani anche nel match di ritorno (dopo il 2-1 dell’andata), riportandosi a più quattro in classifica, e spalancando praticamente l’uscio della cadetteria. Serie B che, conti alla mano, potrebbe addirittura già arrivare tra sette giorni, in caso di successo dei gialloblù a Lentini, e di sconfitta, o pareggio del Trapani col Potenza (considerando anche i tre punti con il Matera che, alla penultima, saranno attribuiti alla squadra di Caserta per l’esclusione dei lucani dal torneo).

