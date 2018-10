La Cavese attende la Sicula: due ballottaggi per Modica

di Giuliano Pisciotta

Senza Inzoudine, Lia e Zmimer, la Cavese ha rifinito oggi la preparazione in vista del turno interno con la Sicula Leonzio. Mister Modica è alle prese con un paio di ballottaggi tra centrocampo e prima linea, per impostare l'undici di partenza



In mediana, rispetto alla gara esterna con il Rieti, Migliorini potrebbe scendere in campo dal primo minuto in luogo di Favasuli, con quest'ultimo a giocarsi con Fella il posto da intermedio di sinistra; in prima linea avanza la sua candidatura Bettini, che potrebbe contendere il posto ad Agate, al momento comunque favorito.



Per il resto, tutto confermato rispetto alla partita disputata nel silenzio dello Scopigno secondo il canonico 4-3-3: Vono; Palomeque, Bruno, Manetta, Licata; Tumbarello, Migliorini, Fella (Favasuli); Rosafio, Sciamanna, Agate (Bettini).



