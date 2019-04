La Cavese incanta Zdenek Zeman: pari in rimonta col boemo in tribuna

di Giuliano Pisciotta

Punto d'oro in rimonta contro una corazzata e sogno playoff ancora intatto. La Cavese ferma sul 2-2 il Catania, incantando in tribuna uno spettatore d'eccezione. Zdenek Zeman, "maestro" del trainer biancoblu Giacomo Modica, ha assistito infatti alla gara del Simonetta Lamberti: superata indenne la caccia alla foto dei tanti sportivi metelliani, il trainer boemo si è goduto una grande prestazione degli aquilotti, che hanno meritatamente ottenuto il pari all'ultimo respiro.



La corazzata di Walter Novellino ha evidenziato grande cinismo sotto porta, trovando il vantaggio alla prima occasione utile, ma ha subito per gran parte del match l'iniziativa della Cavese, che avrebbe meritato almeno di chiudere in equilibrio già a fine primo tempo.



Ad inizio ripresa il raddoppio, ancora una volta alla prima occasione utile. Ma gli aquilotti non si sono disuniti, creando varie opportunità per riaprire i conti. Se nel primo tempo era stato l'estremo Pisseri a chiudere la via della rete, nella prima metà della ripresa ci ha pensato Calapai a salvare gli etnei.



Ma la Cavese di oggi s'è dimostrata inarrestabile. Al 22' Modica manda dentro il centravanti Magrassi, che ringrazia per l'opportunità e riapre i giochi 4 minuti dopo su cross di Rosafio. Pisseri veste ancora i panni del supereroe alla mezz'ora, ma l'insistenza dei padroni di casa viene premiata in pieno recupero e vede protagonisti due cavesi doc: il giovane Nunziante si procura un calcio di rigore, capitan De Rosa lo trasforma con la giusta freddezza, facendo esplodere il Simonetta Lamberti per un pareggio più che meritato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA