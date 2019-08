La Cavese puntella la retroguardia: domani sgambatura con la Berretti

di Giuliano Pisciotta

Un nuovo difensore a disposizione di Checco Moriero. La Cavese ha ufficializzato l'ingaggio di Gabriele Rocchi, classe 1996, proveniente dalla Vis Pesaro. Il nuovo centrale biancoblu è cresciuto nel vivaio del Brescia, prima di collezionare un'esperienza in Serie D tra le file dello Sporting Bellinzago. A seguire, due stagioni e mezza con la maglia del Giana Erminio prima del passaggio, appunto alla Vis Pesaro, sempre tra i professionisti.



Intanto, doppio test match in programma per i biancoblu. Domani pomeriggio alle 16.30, sul sintetico del Gigino Leo di Siano, la formazione di Checco Moriero affronterà la squadra Cavese Berretti, mentre sabato gli aquilotti si trasferiranno a Manocalzati (Av) per affrontare la locale formazione che militerà nel campionato di Promozione 2019-2020: fischio d'inizio previsto alle 16.

