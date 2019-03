La Cavese surclassa la Paganese Il derby è degli aquilotti

di Danilo Sorrentino

Quando una squadra con delle idee, ne incontra una che non ne ha, il capitombolo è dietro l'angolo. La Paganese perde il derby, ma perde in tutto: voglia, intensità, determinazione, gioco. Una delle peggiori prestazioni stagionali per gli azzurrostellati, che non riescono a costruire un'azione degna di nota, non calciano mai in porta (per la quarta partita di fila, più o meno) e vengono surclassati da una Cavese bella da vedere e meritatamente in zona playoff. Le doppiette di Fella e Magrassi, il primo a segno nel primo tempo, il secondo nella ripresa, mettono a serio rischio la panchina di Fabio De Sanzo.



Le buone intenzioni degli azzurrostellati sono durate meno di cinque minuti, tanto è bastato alla Cavese per trovare l'1-0 su una sciagurata palla persa da Piana: Fella è andato via in velocità e dal limite dell'area ha trovato l'incrocio dei pali. La Paganese non reagisce, anzi rischia di subire il 2-0 con Sainz-Maza, chiuso da Galli coi pugni, e Fella che non trova lo specchio da due passi con la palla che balla sulla linea. L'esterno aquilotto si rifà sul finire di primo tempo, quando con l'ausilio di una deviazione trasforma in gol l'assist di Nunziante. Mancavano pochi secondi all'intervallo, l'azione è partita da una rimessa laterale della Paganese: basta questo.



Ad inizio ripresa De Sanzo si gioca la tripla carta: dentro Tazza, Perri e Scarpa per il 4-3-1-2. Ma in pochi minuti la Cavese la chiude con la doppietta di Magrassi. L'attaccante prima scatta sul filo del fuorigioco superando anche Galli, poi trova il poker rubando palla ancora a Piana e segnando col destro a giro. A quasi mezz'ora dalla fine, la gara perde d'interesse. C'è qualche altra occasione per la Cavese per arrotondare (Agate si divora il 5-0), la Paganese non perviene mai.

