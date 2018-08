La Figc asseconda Lega Pro e Aic: mercato aperto fino al 31 agosto

di Giuliano Pisciotta

Il posticipo del campionato di Serie C porterà una variazione anche nei termini del calciomercato. Il commissario straordinario della Federcalcio, Roberto Fabbricini ha infatti accolto le istanze avanzate dai vertici della Lega Pro e dall'Associazione Italiana Calciatori, concedendo una proroga per le variazioni di tesseramento per i calciatori non provenienti da federazioni estere: dunque, per i club di Serie C sarà possibile fare operazioni di calciomercato fino alle 20 del prossimo 31 agosto.

