La Juve Stabia esagera: vince 7-0 con l'Akragas

di Gaetano D'Onofrio

Basta un tempo alla Juve Stabia per mettere in cassaforte tre punti pesantissimi contro il fanalino di coda della classifica. Nulla può, l’Akragas contro i gialloblù, al terzo successo di fila dopo aver superato, nell’ordine, Lecce e Sicula Leonzio, ed ormai proiettati in classifica a migliorare il piazzamento play-off. Ad aprire le danze è Mastalli. Assist di Canotto (21’), rasoiata dalla sinistra e palla in rete. Il raddoppio otto minuti dopo. Paponi a rimorchio sul retropassaggio del solito Canotto trova il 2-0 e la prima rete del 2018. Tris di Strefezze: il brasiliano (38’) realizza con un tiro a giro dal limite di precisione chirurgica. Il poker di Canotto chiude, infine, la prima frazione. La ripresa è senza storia. Anzi, a ravvivarla ci pensa Simone Simeri: in campo all’8’, l’attaccante centra la cinquina dopo appena quarantacinque secondi, ed il tennistico 6-0 dopo una manciata di minuti. Il momento nero ormai alle spalle, la voglia di arrivare alla doppia cifra, ed alla prima occasione lo stesso Simeri trova il 7-0 con un diagonale dal limite e chiude il match. “Sono contentissimo per la tripletta personale – racconta Simeri -, ma ancora di più per il terzo successo della squadra. Era un momento in cui le cose stavano girando bene, e dare continuità ai risultati è stato fondamentale. Ora ci aspetta un trittico difficilissimo, ma le vittorie, si sa’, portano vittorie, vogliamo proseguire di questo passo e centrare il miglior piazzamento possibile nei play-off”.

