La Juve Stabia frena: è pari contro il Rieti dell'ex Capuano

di Gaetano D'Onofrio

La Juve Stabia fallisce il primo match point dell’anno contro il Rieti dell’ex Eziolino Capuano. Un pari che fa male, e che complica non poco, soprattutto sul piano nervoso, il cammino promozione della capolista. Squadra in silenzio stampa dopo i fischi della curva a fine gara, con gli ultras amareggiati per un mezzo passo falso giunto dopo due pari ed una sconfitta che, nelle ultime settimane, hanno rallentato, e non poco, il cammino dei gialloblù. Il vantaggio stabiese arriva dopo venti minuti con un clamoroso contropiede di Canotto, imbeccato da Carlini dopo un angolo del Rieti. L’esterno fa tutto il campo, supera in uscita Marcone e deposita in rete. Gondo inizia la sua personalissima sfida a distanza con Branduani che gli risponde presente in due occasioni nella prima frazione, ed in apertura di ripresa. Nulla può invece l’estremo stabiese al 48’, quando il diagonale della punta laziale, bravo a sfruttare un’indecisione di Marzorati, si insacca alla sua sinistra. Rabbia, amarezza sugli spalti con la festa orma in atto, squadra in silenzio stampa dopo i fischi. A parlare alla fine è solo Capuano: “Mi sono emozionato all’inizio per l’accoglienza dello stadio – dice -, e ringrazio il pubblico di Castellammare. Abbiamo disputato una grande gara, mi dispiace per la Juve Stabia, capisco la rabbia, ma il pari mi sembra giusto per come abbiamo giocato per tutta la partita. I gialloblù sentivano un piede e mezzo in B, ora ne hanno uno solo, ma i gialloblù sono i più forti e meritano la promozione”.

