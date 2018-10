La Juve Stabia non si ferma, sesto successo di fila per i gialloblù

di Gaetano D'Onofrio

Micidiale Juve Stabia. Si allunga a sei vittorie di fila (sette contando anche quella in coppa a Caserta) lo score della squadra di Fabio Caserta che, contro il Monopoli, va sotto di una gol, recupera e poi vince una gara difficilissima, confermandosi una delle principali pretendenti al salto di categoria. Un po’ di nervosismo in avvio di partita, con Caserta che mischiava ancora le carte concedendo un turno di riposo a Paponi, in campo El Ouazni, avanzando Carlini e riconsegnando le chiavi del centrocampo a Vicente. Micidiale l’uno-due che portava al vantaggio di Berardi la squadra di Scienza. Gara in salita? Bastano appena sei minuti a Troest per saltare più in alto di tutti e trovare, su angolo di Calò, l’angolino giusto per l’1-1 che riaccende il Menti. La Juve Stabia ci crede, e riparte nella ripresa con ritmi altissimi. Un minuto appena e la palla del vantaggio è per Canotto. Ma il 2-1 è nell’aria, ed arriva al 6’ con Carlini. L’ex Reggiana ribadisce in rete di testa dopo la girata di Marzorati su angolo di Calò e la corta respinta di Pissardo. Nel finale Canotto sugli scudi con un’occasionissima, servito ancora da Calò, l’uomo in più di questo avvio di stagione, ma stavolta basta il minimo scarto per centrare tre punti fondamentali per classifica e morale. “Era una partita difficile, lo sapevamo – spiega Troest, autore del gol che ha rimesso in gara la Juve Stabia -. Siamo andati sotto, ma siamo stati anche bravi a rimetterci subito in partita, con l’1-1 con cui siamo andati al riposo. Poi, nella ripresa abbiamo ripreso ad imporre il nostro gioco meritando il successo ed i tre punti”.

