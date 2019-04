La Juve Stabia supera in rimonta la Sicula e ipoteca la serie B

di Gaetano D'Onofrio

La Juve Stabia ipoteca la serie B. Il Trapani rovina la possibile festa gialloblù superando il Potenza al “Provinciale”, ma la risposta della squadra di Fabio Caserta arriva sul campo della Sicula Leonzio con una prova tutto cuore e determinazione che consente ai gialloblù di portarsi a due punti dalla promozione diretta. Sotto di due gol con le marcature di Ferrini (16’ del primo tempo) e Mircolo (7’ della ripresa), la Juve Stabia getta letteralmente il cuore oltre l’ostacolo. Caserta è decisivo tirando fuori dal cilindro Mezavilla, la bandiera della squadra di Castellammare, ed il baby Elia, già decisivo col Trapani sette giorni or sono, ed i due rispondono presente alla chiamata. Il brasiliano accordi di testa su calcio d’angolo, e trova la rete del pareggio al 23’. La capolista ci crede, Carlini ispira, Elia realizza il gol del 3-2 che fa esplodere il pubblico stabiese. Sabato prossimo, vigilia di Pasqua (14.30), in diretta RaiSat, contro la Vibonese può arrivare il sigillo della promozione diretta. “Una squadra che ha dimostrato di avere cuore ed attributi – spiega Caserta ai microfoni di “Juve Stabia Live” -, ora compiamo l’ultimo sforzo per arrivare alt traguardo che meritiamo più di tutti”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA