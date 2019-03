La Paganese cambia: via De Sanzo, panchina a Erra

di Danilo Sorrentino

La sconfitta nel derby con la Cavese costa caro al tecnico Fabio De Sanzo. L'allenatore calabrese, infatti, è stato esonerato nella mattinata di oggi, ad un girone esatto dal suo ritorno in macchina al posto di Luca Fusco. La società azzurrostellata, che già nel pomeriggio di ieri aveva lasciato il Simonetta Lamberti molto contrariata, da diverse settimane non aveva più fiducia nelle scelte dell'allenatore. Già dopo la partita con il Potenza, era stata prospettata l'ipotesi di un cambio alla guida tecnica. Soltanto oggi, però, con poche gare al termine, la Paganese ha deciso di cambiare allenatore. Al posto di Fabio De Sanzo, arriverà il tecnico Alessandro Erra. L'allenatore di Coperchia, che non allena dall'esperienza con il Catanzaro dello scorso anno, ha già incontrato i vertici della società azzurrostellata. Un accordo di massima è stato trovato, sulla base di un contratto fino a giugno con rinnovo automatico in caso di salvezza. Domani primo allenamento e presentazione per Erra, che dovrà essere artefice di un miracolo. Si aspetta l'ufficialità che potrebbe arrivare nelle prossime ore.

