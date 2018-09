di Danilo Sorrentino

Qualche giorno di riposo in più rispetto al resto della compagnia, dovuto allo stop forzato imposto dal calendario. Ma per la Paganese è stata anche l'occasione per aumentare la rabbia agonistica dopo la batosta casalinga all'esordio in campionato contro il Rende. La Serie C scende in campo per il turno infrasettimanale e per gli azzurrostellati c'è alle porte una delle trasferte più lunghe della stagione, a Siracusa. Anche gli aretusei non hanno giocato sabato perchè avrebbero dovuto affrontare il Catania che è fermo in attesa della sentenza sui ripescaggi. E, come la squadra di Fusco, anche il Siracusa arriva da una brutta sconfitta in casa alla prima di campionato, per 3-0 contro la Juve Stabia. Per questo le motivazioni saranno simili, in una sfida che già mette in palio punti importanti.



Luca Fusco vuol capire innanzitutto qual è la sua reale squadra: quella che aveva fornito risposte più o meno positive sul piano del gioco nel pre-campionato oppure quella che ha messo in campo una prestazione imbarazzante in casa col Rende. «Abbiamo archiviato la sconfitta contro i calabresi anche se dobbiamo far tesoro degli errori commessi - ha detto il tecnico azzurrostellato prima della partenza per la Sicilia - sono convinto che la squadra risponderà con una prestazione importante a Siracusa sul piano della cattiveria agonistica e della corsa. E' mancata la compattezza fra i reparti che c'era stata nelle amichevoli ed in Coppa, la Paganese non può permettersi di giocare sotto ritmo contro nessun avversario. Per giocare a calcio c'è bisogno anche di avere coraggio, sappiamo di pagare dazio sotto questo aspetto visto che abbiamo una squadra giovane». Sotto questo aspetto sarà fondamentale il rientro di Cristian Cesaretti, l'esperto attaccante assente col Rende per squalifica: prenderà il suo posto in attacco, gli farà spazio Nacci con Scarpa che ritornerà sulla linea dei centrocampisti. Convocato anche Musacci, che però partirà dalla panchina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA