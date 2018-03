di Danilo Sorrentino

Dopo il fondamentale punto conquistato a Brindisi con la Virtus Francavilla, che ha permesso di superare il Fondi, la Paganese si è già proiettata alla sfida di domenica con il Rende. I calabresi sono la sorpresa del campionato e nel girone di ritorno hanno conquistato più punti di tutti dopo la capolista Lecce. Dovranno contare le motivazioni dei ragazzi di Fabio De Sanzo, i quali cercheranno di far valere la fame di punti per tirarsi fuori dalla zona playout. Per fare ciò, il club ha confermato la decisione presa già qualche partita fa, ossia di ridurre i prezzi dei biglietti per incentivare le presenze allo stadio: 10€ il costo del biglietto per Tribuna e Distinti, 5€ per la Curva.



Sul fronte campo, oggi doppia seduta di allenamento per la Paganese sul sintetico del Superga di Mercato San Severino. Contro il Rende mancherà ancora il portiere Gomis che sconta la seconda ed ultima giornata di squalifica, così come resta in forte dubbio la presenza di Baccolo, frenato da un trauma distorsivo rimediato nel corso dell'ultima partita casalinga con l'Andria.



Il Rende, invece, si presenterà al completo potendo contare sul rientrante Laaribi che ha ha scontato il turno di stop. Dovrebbero essere della gara anche il portiere Polverino e il difensore Calvanese, che ieri mattina sono rimasti coinvolti in un incidente autostradale avvenuto sulla A2 del Mediteraneo all’altezza di Sala Consilina in direzione Sud. L'auto sulla quale viaggiavano i due giocatori campani, che stavano tornando a Rende per la ripresa degli allenamenti, per cause ancora da accertare si è ribaltata. Feriti lievemente, i due sono stati trasportati presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla dal quale sono stati dimessi nel pomeriggio.

