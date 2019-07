La Paganese ha l'attaccante: arriva Diop. Ora un difensore

di Danilo Sorrentino

La Paganese ha l'attaccante: è Abou Diop, classe '93, reduce da una stagione in chiaroscuro con la Vis Pesaro (solo due gol segnati), ma con alle spalle diverse stagioni importanti in C con Matera, Lecce e soprattutto Juve Stabia. L'attaccante senegalese ha firmato lo scorso fine settimana e si è già messo a lavoro con la squadra azzurrostellata, nel frattempo arrivata a Gubbio per l'inizio del ritiro. Contratto annuale per il 26enne, rimasto senza squadra dopo il campionato con i marchigiani. Diop è una prima punta, un giocatore non esperto come si poteva immaginare, ma comunque un profilo interessante. A lui andrà affiancata una seconda punta, che potrebbe essere John Ayina (ex Francavilla e Bisceglie) al momento aggregato in prova al gruppo di Erra.



Gli azzurrostellati resteranno fino al 10 agosto in terra umbra, vigilia della sfida di Coppa Italia Serie C contro il Bari. La sfida con i galletti si giocherà domenica 11 al San Nicola, con inizio alle 20.30.

