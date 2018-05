La Paganese prepara il playout in ritiro, squadra a Serino da giovedì

di Danilo Sorrentino

Resta ancora poco chiaro cosa succederà sabato pomeriggio al Torre in occasione dei playout fra Paganese e Racing Fondi. La società pontina nella giornata di ieri ha annunciato che, per protesta contro l'eliminazione della Berretti dai playoff attraverso il sorteggio, diserterà il match di ritorno che deciderà quale sarà la seconda retrocessa in D del girone C. Una minaccia analoga a quella che il presidente Pezone, l'anno scorso alla guida della Racing Roma, fece all'ultima giornata di campionato. Il patron dei laziali annunciò la mancata presentazione per la sfida con la Cremonese per protesta contro le mancate penalizzazioni a società non in regola col pagamento degli stipendi. I grigiorossi erano in corsa per la vittoria del campionato, il boicottaggio venne ritirato a pochi giorni dalla gara e la Cremonese vinse solo nel finale contro la Racing Roma, condannandola alla retrocessione.



In attesa di saperne di più - ma nell'ambiente azzurrostellato non credono a quanto minaccia il Racing Fondi - la Paganese si preparerà al return match di sabato anticipando il ritiro pre-partita. La società, d'intesa con lo staff tecnico e la squadra, ha deciso di andare in ritiro a Serino da giovedì, per preparare al meglio la sfida di sabato. De Sanzo vuole calciatori pronti mentalmente e fisicamente; da valutare soprattutto le condizioni del portiere Gomis che ha già saltato la partita d'andata per l'infortunio subito nell'ultima gara della stagione regolare contro il Catanzaro.

