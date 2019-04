La Paganese rialza la testa: successo e playout nel mirino

di Danilo Sorrentino

La Paganese sfata il tabù del Torre, regola di misura la Virtus Francavilla ed aggancia la zona playout, complice la sconfitta interna del Bisceglie contro il Rieti che riduce a sei lunghezze il margine di distanza dai pugliesi. Decisiva nel 2-1 in rimonta la rete in pieno recupero di Alberti che trova lo stacco vincente in area per regalare agli azzurrostellati tre punti pesanti in chiave salvezza.



La sfida sul terreno di gioco scorre via su buoni ritmi ed all’insegna dell’equilibrio fino a quando la formazione ospita rompe il ghiaccio. Accade al quarto d’ora quando Partipilo è il più lesto di tutti sulla corta respinta di Santopadre su colpo di testa di Sarao ed insacca per il vantaggio della formazione di Trocini. La reazione azzurra non tarda ad arrivare. Cesaretti prima impegna Nordi in rovesciata con la traversa in soccorso del portiere biancazzurro e poi ristabilisce l’equilibrio trovando il varco giusto con un preciso destro. Nella ripresa Erra gioca tutte le sue carte in attacco ed inserisce a rotazione Di Renzo, Scarpa ed Alberti per trovare il guizzo vincente. Il forcing della Paganese trova un muro quasi insormontabile fino agli ultimi secondi. A metterci lo zampino è Alberti, alla sua prima rete tra i professionisti. L’attaccante vicentino, di proprietà del Pisa, svetta in area su angolo di Scarpa e fa esplodere il Torre che comincia ad accarezzare il traguardo intermedio degli spareggi salvezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA