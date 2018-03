di Danilo Sorrentino

Nel segno di Francesco Scarpa. Il capitano azzurrostellato regala a De Sanzo la prima vittoria sulla panchina della Paganese, ma soprattutto tre punti d'oro agli azzurrostellati in chiave salvezza. Altra prestazione di grande carattere e personalità dei ragazzi di De Sanzo, che hanno saputo attendere il momento giusto per piazzare il colpo. Il capitano serve l'assist a Cuppone per l'1-0 e poi si prende la scena nella ripresa con la doppietta decisiva.

De Sanzo conferma la formazione della vigilia, preferendo Cuppone a Talamo come partner di Cernigoi: solo in panchina l'attaccante Cesaretti. La partita non decolla, la fase di studio è lunghissima e gli spazi per fare male sono pochi. Il Rende mette in apprensione gli azzurrostellati solo sui calci piazzati, invece la Paganese all'8' costruisce una doppia occasione pericolosissima: De Brasi però si salva d'istinto due volte su Nacci e Cernigoi. Nel finale di primo tempo lo strappo decisivo, affidato a Scarpa che serve Cuppone in area; il giovane attaccante anticipa Pambianchi e con la punta supera De Brasi in uscita.

Nella ripresa gara che si mette subito in discesa per la Paganese, che usufruisce di un calcio di rigore per fallo di De Brasu su Ngamba: dal dischetto Scarpa è letale e spiazza il portiere biancorosso. Il Rende prova a reagire, Trocini non cambia il 3-5-2 ma risistema i suoi senza però che Galli debba compiere un intervento. E al 25' ancora il capitano azzurrostellato trova il tris con una punizione che beffa De Brasi. Titoli di coda anticipati sul match, con i calabresi che non provano nemmeno a rendere più complicato il finale alla Paganese.

