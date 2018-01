di Danilo Sorrentino

Il campionato è fermo, il mercato è alle battute iniziali ma le trattative sono già calde. La Paganese ha delle urgenze in difesa (soprattutto nella zona centrale) e a centrocampo. Se nel pacchetto arretrato c'è necessità di attendere prima qualche uscita, in mediana bisogna rimpiazzare Imperio Carcione che ha risolto il contratto con il club azzurrostellato già ad inizio dicembre per motivi familiari. Il nome nuovo di queste ore è quello di Davide Buono, playmaker classe '91 proveniente dalla Virtus Francavilla. Buono, che alle spalle ha diverse esperienze in Serie D, nella seconda parte del girone d'andata ha trovato poco spazio fra le fila dei pugliesi e potrebbe passare alla Paganese. Sul giocatore, come specificato da Tmw, ci sono anche altre società, come Reggina e Monopoli nel girone C.



Gli azzurrostellati, però, devono anche respingere le prime offensive verso quei giocatori che si sono ben comportati nella prima parte di campionato. Non tantissimi, vista la posizione di classifica della Paganese. Eppure non sono passate inosservate le prestazioni di Cristian Cesaretti. L'attaccante classe '87, autore già di sei reti, è finito nel mirino del Catanzaro. La prima richiesta al direttore sportivo Antonio Bocchetti è arrivata a fine dicembre, ma la società avrebbe posto il veto ritenendo Cesaretti un elemento indispensabile, fra l'altro blindato l'estate scorsa con un contratto triennale. E' probabile, però, che i giallorossi ci riprovino nelle prossime settimane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA