Ladri anti-Casertana: nuovo raid, rubate divise e maglie

di Riccardo Marocco

Per la Casertana è un post campionato davvero al veleno. Dopo le polemiche e il forte disappunto espresso dalla tifoseria in seguito alla deludente prestazione di domenica scorsa contro la Virtus Francavilla che ha determinato l'eliminazione della compagine rossolbù dai play off, adesso anche la cronaca si fa spazio nelle vicende del club presieduto da Giuseppe D'Agostino.



Ignoti, infatti, presumibilmente nella notte tra martedì e mercoledì, si sono introdotti nei magazzini della Casertana - temporaneamente ubicati all'interno del Palazzetto dello Sport per consentire lo l'esecuzione dei lavori di restyling del «Pinto» in vista dell'apertura delle prossime Universiadi - forzandone l'ingresso e trafugando tutte le divise di gioco, così come comunicato dalla stessa società in una nota ufficiale di condanna del gesto. «Sul posto - prosegue la nota - è stato anche ritrovato un biglietto in cui si rivendicava tale atto come risposta ai risultati non in linea con le aspettative. Un gesto che non può e non deve passare in silenzio, soprattutto perché viola un luogo sacro per qualsiasi squadra sportiva e che mortifica l'intero ambiente. Nelle sport, può capitare che i risultati del campo si discostino da quelle che erano le aspettative, alimentando delusione e amarezza. Sentimenti che, in maniera esponenziale, prova in prima persona chi ha investito per cercare di raggiungere mete importanti. Ma la delusione non può e non deve sfociare in atti di questo genere. Questo clima, tutt'altro che idilliaco - conclude il comunicato - non fa altro che rendere sempre più proibitiva una programmazione serena del futuro, così come sempre auspicato».



