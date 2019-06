Lavori in corso allo stadio Pinto, la Casertana sceglie il Lombardi

di Domenico Marotta

Campo alternativo: la Casertana indicherà il Partenio Lombardi di Avellino. Oggi la scadenza del termine per il deposito della documentazione relativa alla disponibilità dell'impianto di gioco per l'iscrizione in serie C.



Il Pinto è interessato dalle opere di restyling in vista delle Universiadi e, come altri stadi della Campania, potrebbe non ottenere il necessario certificato di agibilità. Il club di Corso Trieste, allora, si è cautelato scegliendo la vicina irpinia come seconda casa. Una corsa contro il tempo quella della dirigenza rossoblù, rallentata nel tentativo di ottenere la documentazione dal Comune di Avellino che di recente ha eletto il nuovo sindaco. Manca ancora qualche dettaglio ma, in caso non si dovesse completare l'incartamento entro oggi, la Casertana avrà la possibilità di integrarlo entro il 24 giugno ma dovrà pagare una sanzione per il ritardo. Quella la data che rappresenta la dead-line per tutte le società di serie C: tra una settimana, infatti, è obbligatorio depositare in Lega tutta la restante documentazione amministrativa e finanziaria, la fidejussione a copertura del monte ingaggi e la tassa di iscrizione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO