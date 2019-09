Avellino, Ignoffo non cambia: confermati uomini e modulo

di Marco Ingino

L'orientamento è quello di lasciare modulo e formazione invariati. La tentazione è quella di modificare qualcosa in entrambi i casi. La soluzione del rebus che da giorni sta tormentando il sonno di Giovanni Ignoffo e Daniele Cinelli è da ricercarsi nel fatto che, per la prima volta in questa stagione, l'Avellino sarà chiamato a fare la partita affrontando una squadra in crisi di risultati, di gioco e con il tecnico Rodolfo Vanoli che sente la panchina scricchiolare. La conferma è venuta dal test infrasettimanale in cui i pugliesi degli ex Wilmots, Casadei e Diallò, già reduci dalle batoste in campionato contro Reggina e Potenza, hanno subito lo smacco di essere sconfitti per 2 a 0 dai corregionali del Gravina.



