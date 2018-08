Lutto nazionale per Genova: la Cavese rinvia la presentazione

di Giuliano Pisciotta

«Di fronte a quanto accaduto è giusto che tutto si fermi. Sabato sarà una giornata di grande dolore e commozione per tutti, silenzio in rispetto e in memoria delle vittime del crollo di Genova». Con queste parole Massimiliano Santoriello, patron della Cavese, annuncia il rinvio a data da destinarsi della presentazione della squadra per la stagione 2018-2019. L'appuntamento era fissato in piazza Duomo a Cava de' Tirreni per domani, sabato 18 agosto, giorno in cui è stato proclamato il lutto nazionale in memoria delle vittime della sciagura di Genova. Nei prossimi giorni la società comunicherà ai tifosi una nuova data per la presentazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA