Maria Marotta, arbitro donna serie C si guadagna l'attenzione di Dribbling

di Gerardo Lobosco

Maria Marotta, arbitro in gonnella, appartenente alla sezione di Sapri, dopo aver scalato le categorie fin dal suo esordio avvenuto nel 2010, ed essere approdata nella passata stagione nei quadri della Can C dove ha fatto il suo esordio nel settembre 2018, terza donna in Italia, a centrare questo traguardo, è stata protagonista nell'ultima puntata della storica trasmissione della Rai, Dribbling condotta da Alessandro Antinelli, che le ha riservato un ampio servizio realizzato da Saverio Montingelli, il quale si è recato a San Giovanni a Piro, dove Anna Marotta, vive e da dove ogni volta che viene designata deve partire affrontando notevoli difficoltà. E' stato questo uno degli argomenti affrontati nel suo racconto, ma anche tante altre curiosità. Inutile negare che il sogno di Maria Marotta, che è stata protagonista negli ultimi Europei U.19 femminili in Scozia, è quello di approdare nella massima serie del nostro campionato.

