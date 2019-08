Moriero contento della sua Cavese: «Di negativo c'è solo il risultato»

di Giuliano Pisciotta

«A nessuno fa piacere perdere, ma sono soddisfatto della prova della Cavese». Così Checco Moriero ha commentato il match di Tim Cup degli aquilotti contro la Triestina. Di negativo il tecnico biancoblu trova solo il risultato, «perché mi fa ben sperare la prestazione della squadra. Sappiamo certamente che dobbiamo ancora lavorare, in particolar modo sulle ripartenze. Perché con i calciatori che abbiamo lì davanti dobbiamo essere più capaci di far male all’avversario».



In tema di gioco offensivo, nella ripresa la Cavese ha modificato il suo assetto passando dal 4-3-3 a un ancor più spregiudicato 4-2-3-1: «Un sistema nuovo per noi - ha spiegato Moriero -. Non l’avevamo mai provato ma qualche giocata ci è comunque riuscita. In generale, ho avuto ottime risposte sia sul piano tattico, sia su quello caratteriale, pur ammettendo che ci siamo praticamente fatti da soli i tre gol subiti. Ma quando hai in campo tanti giovani, devi mettere in preventivo che queste cose possano accadere».



Per concludere, il trainer biancoblu ringrazia i sostenitori metelliani giunti fino al Nereo Rocco: «Mi ha fatto un enorme piacere ricevere il loro applauso a fine gara, così come mi è piaciuto uscire dal campo anche tra gli applausi dei tifosi di casa».

