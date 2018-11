Magazine, format tv e due squadre: ​nasce il nuovo marchio Juve Stabia

di Gaetano D'Onofrio

La Juve Stabia entra nel futuro, e presenta il nuovo piano marketing per la stagione 2018/19. Dal potenziamento di tutti i canali social, alla nascita di una scuola calcio, di una squadra femminile, di canali dedicati sul web, fino alla nascita di una squadra di appassionati di videogiochi, col brand Juve Stabia. A presentare il nuovo piano per la valorizzazione del marchio del club, Michele Bertocchi, responsabile del marketing, il vice presidente, l’avvocato Palma, oltre ai calciatori Troest e Mastalli.



«Abbiamo studiato a fondo quella che è la situazione di partenza – spiega Bertocchi -, dai tanti follower che abbiamo sui vari portali, dal sito ufficiale ai social ecc. ma anche quelle che potrebbero essere le potenzialità che nascono da un territorio come quello stabiese. Ci saranno iniziative legate alla partita, dalla nascita di uno store dedicato di prodotti col marchio ufficiale, che realizzeremo nei pressi dello stadio. Il Menti dovrà diventare valore aggiunto, anche con concerti ed iniziative da realizzare all’interno della struttura. Ci sarà ancora più attenzione ai giovani del settore giovanile, che avranno un canale social dedicato, con la nascita di una scuola calcio Juve Stabia. Abbiamo chiuso anche un accordo di collaborazione con l’Olimpia Capri, per la nascita della nuova Capri Stabia, una squadra di calcio femminile che rappresenterà il club nei tornei nazionali. Infine, grazie alla partnership con la Link Campus University, nascerà, con lo stesso marchio, una squadra di giovani appassionati di videogiochi che ci permetterà di entrare in un mercato che, ad oggi, è secondo solo a quello cinematografico».



L’avvocato Palma, vice presidente, ha introdotto alcune iniziative per avvicinare nuovi partner alla Juve Stabia: «Sono numerose le opportunità fiscali da poter perseguire – spiega il legale -, per far si che il marchio Juve Stabia possa essere appetibile per la valorizzazione del proprio brand». Il giornalista Michele D’Ippolito coordinerà queste nuove iniziative: «Nascerà un magazine che distribuiremo in occasione delle gare interne sia allo stadio che in vari centri della città, oltre ad un canale web dedicato. Ancora, ci sarà un format televisivo dedicato solo alla Juve Stabia, che andrà in onda su più canali del digitale terrestre durante la settimana. Il tutto avrà come collante un’app grazie alla squale i tifosi potranno rivedere i contenuti delle varie piattaforme. Insomma, un’offerta importante ed innovativa, che ci consentirà di crescere non solo come squadra sul campo, ma anche a livello societario».

© RIPRODUZIONE RISERVATA