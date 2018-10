Lavori in corso allo stadio Torre: la Paganese chiude settore distinti

di Danilo Sorrentino

Problemi alla copertura del settore Distinti dello stadio comunale Torre, il sindaco Salvatore Bottone ha disposto la chiusura dello stesso. È di stamattina la notizia che, per le prossime settimane, il settore Distinti dell'impianto sportivo di Pagani non sarà fruibile. Nel corso di un sopralluogo dei tecnici dell’ARU, l'Agenzia Regionale Universiadi 2019, dalle indagini strutturali è emersa l’inidoneità della copertura del settore, in particolare in relazione alle cosiddette prove del vento. Già negli anni scorsi, parte della copertura si era staccata a seguite di forti folate ma stavolta è necessario un intervento strutturale che comporterà la chiusura al pubblico del settore. L'intervento si aggira attorno ai 40mila euro, l'intenzione dell'amministrazione è quella di procedere subito al bando in modo tale da risolvere la situazione in meno di due mesi. Entro fine anno, infatti, dovranno partire anche i lavori per la copertura del lato Tribuna e, per quella data, dovrà essere messa a norma il settore Distinti che dovrebbe ospitare il pubblico in virtù di una probabile chiusura del settore Tribuna. Già a partire dalla prossima gara, in programma sabato alle 14.30 contro il Catanzaro, quindi, saranno aperti ai tifosi della Paganese soltanto i settori Tribuna e Curva Nord.



«Si chiede pazienza e collaborazione ai tifosi, considerando che si tratta di interventi di adeguamento che renderanno lo stadio uno dei fiori all’occhiello dell’intera provincia di Salerno sia in termini di sicurezza che di bellezza estetica», ha detto il sindaco di Pagani Salvatore Bottone.

