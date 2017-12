Nel ricordo di Strino: l'omaggio della Juve Stabia

di Raffaella Ascione

A distanza di due anni dalla sua scomparsa, anche la Juve Stabia ed il tifo organizzato gialloblù hanno inteso prender parte al ricordo di Vincenzo Strino. Ieri, al Liguori di Torre del Greco, si è svolto il Primo Memorial (organizzato dalla famiglia, dalla società della Turris e dall'associazione Torre del Greco Asd): vecchie glorie coralline ed attuali calciatori della Turris si sono affrontati a ranghi misti nel ricordo dello storico portiere, che ha concluso la sua carriera con la Juve Stabia. Era la stagione 1990/91, culminata con la promozione in C2 delle vespe.



Ieri pomeriggio, prima di scendere in campo, la consegna di un gagliardetto della Juve Stabia e di una targa commemorativa. In questo modo il club gialloblù ed il tifo organizzato stabiese hanno inteso omaggiare la famiglia - presenti all'evento i figli di Strino, Tania e Guido, ed il fratello Roberto - dell'indimenticato numero uno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA