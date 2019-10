Nocerina: tre giornate a De Siena, Di Lollo ancora ko, Bertollini va via

di Giuliano Pisciotta

La Nocerina dovrà fare a meno per tre giornate del terzino De Siena. L'atleta, espulso nei primi minuti della gara contro il Sorrento, è stato infatti appiedato dal Giudice Sportivo per aver rifilato un calcione a un avversario a gioco fermo. Possibile dunque un ritorno tra i titolari di Festa sull'out sinistro difensivo.



Domenica al San Francesco arriva la Gelbison, sorpresa del girone H di Serie D e il tecnico Di Costanzo sarà costretto ancora a rinunciare al centrocampista Di Lollo (nella foto), ancora assente alla ripresa degli allenamenti di ieri dopo l'infortunio rimediato contro il Foggia.



Intanto, la società ha salutato il giovane portiere Bertollini, che ha optato per una risoluzione consensuale dell'accordo sottoscritto col club nelle scorse settimane.

