Juve Stabia-Casertana: finisce 1-1 il derbyssimo del Menti

di Gaetano D'Onofrio

Decidono Gigi Castaldo, e Giacomo Calò. I due uomini protagonisti dell’avvio di campionato di Casertana e Juve Stabia. Finisce 1-1 il derby del Romeo Menti, al termine di una sfida infuocata, con le due corregionali, tra le pretendenti al salto di categoria nel girone C di Lega Pro, che legittimano le attese delle rispettive piazze di un’annata da prime donne, con Trapani e Catania a fare da outsider. Avrebbe meritato forse qualcosina in più, ai punti, la squadra di Fontana, giunta a Castellammare con una panchina caldissima per gli ultimi risultati dei rossoblù, ma bravo a studiare tutte le contromisure per mettere in difficoltà l’undici di Caserta. Il finale acceso, tutto cuore, della Juve Stabia, consente, però, ai gialloblù di riagguantare un risultato pesante in una sfida divenuta crocevia del campionato. Il gol di Castaldo arriva quasi alla mezzora, con Mancino che inventa un cross per l’ariete ex Avellino. Colpo in stile Ibrahimovic per un pallonetto che lascia di stucco Branduani, regalando l’1-0 agli ospiti. Nella ripresa è Padovan, in campo a sorpresa al posto di Floro Flores, ha ben due occasioni per chiudere i conti. Dopo quattro minuti spedisce alto, al 14’ si vede annullare la rete per fuorigioco dopo le proteste dei calciatori stabiesi. E’ la svolta della partita. L’undici di Caserta ci crede, ed allo scadere, dopo l’espulsione di De Marco, trova il pari. Precisa la rasoiata su punizione di Calò, si apre colpevolmente la difesa casertana e per Russo non c’è nulla da fare per evitare l’1-1 finale. Silenzio stampa a fine gara per la Casertana, Caserta prende positivamente il punto: “Era una gara difficile, contro una grande squadra. Ci abbiamo messo il cuore superando anche le difficoltà e lo svantaggio, restiamo sereni e continuiamo il nostro campionato senza patemi”.

