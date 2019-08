Odissea Avellino, la polizza è soft: sospesi gli ultimi quattro acquisti

di Marco Ingino

Quello di Salvatore Di Somma resta un mercato virtuale. Pure ieri, malgrado le rassicurazioni date ad agenti e calciatori che sta trattando, non è arrivato lo sblocco dalla Lega Pro a nuovi tesseramenti semplicemente perché non è stata ancora depositata la polizza a garanzia.



La bozza di fideiussione prodotta attraverso un broker e inviata in maniera informale in Lega non è stata ritenuta esaustiva. Facendo riferimento al comunicato 101/A, dalla sede di Firenze hanno indicato le integrazioni richieste alla dirigenza irpina e alla stessa compagnia di assicurazioni. Integrazioni che hanno logicamente un costo maggiore che Claudio Mauriello e Sandro Iuppa avrebbero volentieri voluto evitare di affrontare.



