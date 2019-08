Paganese, 11 gol alla Pietralunghese

di Danilo Sorrentino

Undici gol per chiudere il ritiro di Gubbio e prepararsi al meglio alla prima uscita stagionale contro il Bari. Certo, l'avversario di questo pomeriggio non era irresistibile (la Pietralunghese, che l'anno prossimo giocherà in Promozione umbra) a differenza dei galletti pugliesi che hanno allestito una corazzata per risalire subito in Serie B. Per la Paganese, e soprattutto per il tecnico Alessandro Erra, sono arrivate comunque delle indicazioni dopo dodici giorni di ritiro a Gubbio. Rispetto all'amichevole di sabato contro la Vis Pesaro, l'allenatore salernitano ha schierato i suoi secondo un 3-5-2, accantonando il 4-3-3 che era stato scelto per fare di necessità virtù. Del resto la difesa a tre - ma resta ancora da prendere un centrale esperto - sarà il perno sul quale poggerà questa nuova Paganese. Nella formazione che ha disputato il primo tempo hanno trovato spazio Sbampato, Schiavino e Mattia davanti a Campani, che dovrebbero essere i titolari anche al San Nicola. Sulle corsie laterali prima uscita per Perri, che ha giocato tutti e due i tempi da 40' così come Carotenuto, con Caccetta, Capece e Bonavolontà in mediana, poi rilevati da Gaeta, Lidin e Bramati nella ripresa. In attacco due le coppie che si sono alternate: nella prima frazione Alberti e Scarpa, nella seconda Diop e Dammacco. Il match è terminato 11-0 per gli azzurrostellati: i gol del primo tempo portano la firma di Carotenuto, Caccetta, Bonavolontà e Scarpa; ad arrotondare il risultato ci hanno pensato Dammacco con un poker, Diop con una doppietta e il baby Guadagni nel finale. Quello di domani sarà l'ultimo giorno intero di ritiro, poi sabato dopo pranzo la comitiva azzurrostellata lascerà l'Hotel Beniamino Ubaldi e si dirigerà direttamente verso la Puglia.

