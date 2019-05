Paganese ai playout col Bisceglie: Parigi regala il successo

di Danilo Sorrentino

La Paganese acciuffa i playout all’ultimo respiro. Decisiva la vittoria al Torre contro la Viterbese grazie alla rete messa a segno da Parigi al quarto d’ora della ripresa. Gli azzurrostellati se la vedranno col Bisceglie, che ha vinto per 4-3 contro la Cavese ma avrebbe dovuto sperare in una sconfitta della Paganese. La prima sfida si giocherà al Torre il 18 maggio, ritorno sette giorni dopo in Puglia; poi la vincente affronterà la vincente del playout del girone A Cuneo-Lucchese per restare in Serie C.



In avvio Erra mischia le carte e si affida al veterano Scarpa dietro il tandem d’attacco formato da Parigi e Cesaretti. La gara è a tinte azzurrostellate fin dalle prime battute. In campo è un dominio dei padroni di casa contro i laziali imbottiti di seconde linee per preservare i calciatori più esperti in vista della finale di ritorno di Coppa Italia. Al 13’ è Scarpa a chiamare in causa Forte con un destro velenoso messa in angolo dall’estremo difensore ospite. Il duello tra i due si ripete a metà della prima frazione quando il capitano liguorino indovina i tempi del colpo di testa ma Forte è prodigioso. Poco dopo ci prova anche Cesaretti con il mancino trovando nuovamente pronto il portiere gialloblu. Il risultato non si sblocca neppure al 39’ quando Parigi in torsione impegna Forte sottomisura. Nella ripresa i ritmi si abbassano ma al quarto d’ora arriva lo spunto vincente. Cesaretti pesca sul secondo palo Parigi che di testa insacca per la gioia del pubblico di casa. Poi solo accademia fino alla fine con gli uomini di Erra in totale controllo della contesa e la solita girandola dei cambi.

