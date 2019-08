Paganese al debutto casalingo senza rinforzi: Calil sarà valutato

di Danilo Sorrentino

La Paganese si prepara al debutto casalingo per questa stagione. L'avversario che gli azzurrostellati affronteranno domani al Torre è il rinnovato Monopoli di Giorgio Roselli, che alla prima ha vinto 1-0 con la Vibonese. Alessandro Erra vuole ripartire dal secondo tempo del Rocchi, ma cancellando la macchia della rete subita a dieci minuti dalla fine, che ha negato alla Paganese un più onesto pareggio. "Siamo ancora rammaricati per il risultato di Viterbo e soprattutto per il secondo gol, giunto in maniera balorda. Abbiamo creato qualche occasione, la squadra non è stata passiva, però abbiamo subito un po' troppo. Ora c'è voglia di riscatto, giochiamo la prima davanti ai nostri tifosi e abbiamo intenzione di vincere. Affrontiamo una squadra pericolosa, c'è bisogno di grande concentrazione per 90'. Proprio questo chiedo: maggiore continuità a livello mentale e di intensità rispetto a domenica scorsa, perchè il Monopoli è una buona squadra e per vincere c'è bisogno di una grandissima prestazione".



La formazione non sarà così tanto diversa rispetto all'ultima apparizione, con un solo dubbio in attacco per l'allenatore salernitano che deve decidere chi schierare come partner di Alberti fra Diop e Scarpa: parte dietro, al momento, il capitano. Il tecnico aspetta comunque ancora rinforzi dal mercato, che chiuderà lunedì sera: alla Paganese mancano ancora un attaccante e un difensore. Al gruppo si è aggregato Calil, ex Salernitana, svincolato dopo un'esperienza in Serie A maltese. "Come giocatore non si discute, settimana prossima continuerà ad allenarsi con noi e poi valuteremo se lui può fare al caso nostro e se noi possiamo fare al caso di Calil", ha tagliato corto Erra.

