Paganese attesa da Sicula Leonzio. Erra: «Miglioriamo l'approccio»

di Danilo Sorrentino

La fase di rodaggio è terminata, adesso si fa sul serio. Le prime due partite di campionato, sarà perchè il mercato era ancora aperto o perchè si è giocato ad agosto (e vale sempre il detto "calcio d'agosto, non ti conosco"), hanno rappresentato una fase di conoscenza, un periodo temporaneo da dimenticare presto per catapultarsi nel vivo della stagione. La Paganese si presenta a questo nuovo avvio con tre punti, frutto della vittoria sul Monopoli, diverse certezze ma anche tanti aspetti su cui lavorare (e ci mancherebbe!) e miglioramenti da apportare. Le prime due gare del campionato hanno detto che la musica, rispetto all'anno scorso, sembra essere cambiata, però il successo contro i biancoverdi non deve illudere e deve servire solo a dare maggiore entusiasmo.



L'approccio alle gare, ad esempio, è fra gli aspetti per i quali trovare un accorgimento è fondamentale. Sia con la Viterbese che col Monopoli, gli azzurrostellati hanno regalato l'avvio. E se con i pugliesi la magia di Schiavino ha cambiato l'andamento del match, contro i laziali il continuo start&stop ha condizionato anche il risultato finale. "Dobbiamo migliorare nell'approccio alle partite - ha ribadito Erra - perchè anche col Monopoli nei primi dieci minuti siamo stati troppo timidi. Io credo che la Sicula Leonzio, buona squadra con grandi qualità, partirà a mille, anche perchè non ha giocato l'ultima sfida col Teramo che è stata rinviata".



Unico assente è il difensore Simone Mattia, il quale, nel corso della partita con la Viterbese, in uno scontro di gioco con Baiocco ha riportato la frattura di due costole, 7° e 8° sx arco posteriore. I tempi di recupero sono stati stimati in circa 25 giorni. La formazione di partenza dovrebbe essere quindi la stessa delle precedenti apparizioni, con uno fra Acampora e l'ultimo arrivato Panariello a sostituire l'infortunato centrale ex Rieti. Altro dubbio a metà campo, dove Bonavolontà (uscito alla mezz'ora contro il Monopoli) è rientrato solo negli ultimi due giorni e potrebbe cedere il posto a Gaeta. Prima convocazione per Caetano Calil, il quale però partirà dalla panchina e potrebbe essere un'arma a gara in corso, anche perchè sarà confermato il tandem offensivo Alberti-Diop.

© RIPRODUZIONE RISERVATA