Paganese avanti coi pareggini ma le altre non si fermano

di Danilo Sorrentino

Un altro pareggio che sa di brodino caldo, dal retrogusto amaro. Rispetto a domenica scorsa, quando la Paganese poteva recriminare per quelli che sembravano due punti persi, stavolta gli azzurrostellati devono accontentarsi e portare a casa, in attesa dello scontro diretto col Rieti della prossima settimana: sarà una sfida decisiva quella con gli uomini di Capuano che hanno fermato la Reggina. Passettino in avanti anche per il Bisceglie, che ferma in casa un'altra big: finisce 0-0 con la Juve Stabia.



Il pareggio di Vibo Valentia è arrivato dopo una gara con pochissimi spunti, in cui la Vibonese ci ha provato di più senza però trovare lo spiraglio giusto. Soprattutto nel primo tempo i rossoblù sono stati pericolosi, con Melillo e Bubas nei primi venti minuti. La Paganese ha messo paura a Zaccagno, quasi inoperoso, solo con un tiro dalla distanza di Capece di poco alto. E prima dell'intervallo grande parata di Santopadre (a sorpresa di nuovo nell'undici iniziale) sulla botta dalla distanza di Bubas. Secondo tempo con ancora meno emozioni rispetto alla prima frazione. Parigi spara alle stelle dopo 2' da fuori area, i calabresi sbattono contro una Paganese organizzata ed attendista, che aspetta la Vibonese ma poi non riparte come dovrebbe. Così il match si avvia al triplice fischio senza spunti. Uno 0-0 che nulla dà e nulla toglie agli azzurrostellati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA