di Danilo Sorrentino

Tropp brutta la Paganese per essere vera, sabato scorso a Bisceglie. L'occasione per il riscatto arriva subito, è dietro l'angolo per la Paganese che aspetta domani il Cosenza. All'andata Favo si presentò benissimo, con un successo all'inglese al San Vito frutto di una concretezza spietata in zona gol e delle parate di Gomis a blindare il successo nel secondo tempo. Ma la vittoria, anche fortunata, contro i silani è stata replicata altre poche volte, mai in casa. All'ultima sfida del 2017 arriva quest'ultima chance per la Paganese. Sul fronte formazione, Favo se la gioca ad armi pari perchè ha l'intera rosa a disposizione e nessun infortunato. Per la gara contro la squadra di Braglia, allora, si va verso una riconferma in blocco dell'undici che finora ha giocato di più e fornito le migliori garanzie. Ritorna Picone a destra, mentre in zona centrale agiranno Piana e Meroni, sebbene Acampora abbia fatto bene nelle ultime uscite. A sinistra Della Corte, tutti davanti a Gomis. In mediana Favo sembra intenzionato ad affidarsi ancora alla struttura, ma con poco dinamismo, di Baccolo, affiancato da Tascone e Scarpa. In attacco solito trio composto da Maiorano, Talamo e Cesaretti.

