Paganese, è subito crisi: ​e col Potenza è già decisiva

di Danilo Sorrentino

Un inizio mai così complicato. Tre sconfitte di fila, dieci gol subiti e solo tre fatti di cui due a tempo scaduto e col risultato ormai già indirizzato. Sono i freddi numeri che certificano la crisi della Paganese, partita malissimo e ancora ferma al palo dopo tre partite. Col campionato iniziato meno di un mese fa, è già tempo della resa dei conti per la squadra azzurrostellata, chiamata ad un pronto riscatto nella sfida di Potenza di sabato sera (fischio d'inizio ore 20.30). Anche i lucani, al ritorno in Serie C, hanno cominciato col freno a mano tirato la stagione, con un solo punto raccolto finora. Al Viviani sarà battaglia, in una sfida che non è un dentro o fuori ma poco ci manca.



Dopo il derby perso con la Juve Stabia, il tecnico Luca Fusco ha provato a spronare la sua squadra ed in particolare ai senatori ha chiesto di più. «Da loro mi aspetto qualcosa in più, a livello di carattere e temperamento: vorrei che ci fosse un calciatore simile. I ragazzi esperti sono di grossa qualità - aveva sottolineato l'allenatore azzurrostellato - ma manca chi riesce a trascinare gli altri e si fa carico di maggiori responsabilità». Ed in questi giorni effettivamente i calciatori più esperti, comprendendo bene il momento di difficoltà, si sono fatti sentire all'interno dello spogliatoio, cercando di coinvolgere anche emotivamente i giocatori più giovani, molti dei quali quest'anno si affacciano per la prima volta ad un campionato professionistico.

