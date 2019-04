Paganese, col Rieti è decisiva: Erra finalmente al gran completo

di Danilo Sorrentino

Per la Paganese è la gara decisiva. Le penalizzazioni inflitte in settimana a Rieti, Bisceglie e Siracusa (-3 ai nerazzurri, -2 per laziali e siciliani) rappresentano un assist per la formazione azzurrostellata che può ancora sperare nei playout. Gli spareggi sono a un punto, al momento, ma servirà soffiare sulla fiammella della speranza in una gara crocevia. Al Torre, che quest'anno non ha ancora festeggiato una vittoria, arriva il Rieti in uno scontro diretto che anche gli amaranto-celesti non possono fallire, alla luce del nuovo regolamento playout. Rosa al completo per Alessandro Erra, con l'attaccante Cappiello unico assente per infortunio: il resto è arruolabile. "Abbiamo fatto una buona settimana, ci siamo allenati bene e sappiamo che tipo di partita sarà domani. E' una gara importantissima per noi, quasi fondamentale, da dentro o fuori. Il nuovo regolamento? Per noi cambia poco o nulla, sarebbe già un'impresa arrivarci ai playout. Allo stesso tempo, non è normale che le regole cambino a cinque giornate dalla fine".



Il tecnico salernitano ha sottolineato che difficilmente cambierà rispetto alla scorsa settimana, sebbene abbia un dubbio in mediana fra Nacci e Gaeta come partner di Capece. E' favorito quest'ultimo, mentre Fornito tornerà utile a gara in corso. "E' sicuramente un giocatore di qualità in più che abbiamo, tuttavia non faremo grossi stravolgimenti perchè la squadra ha fatto bene a Vibo". Davanti al confermato Santopadre fra i pali, giocherà la solita difesa composta da Piana, Stendardo e Dellafiore. Sugli esterni giocheranno Tazza e Perri, mentre in attacco ad innescare Parigi e Cesaretti ci sarà il capitano Scarpa.

