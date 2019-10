Paganese, contrattura per Stendardo Anche Calil a rischio derby

di Danilo Sorrentino

E' iniziata ieri una settimana importante per la Paganese, quella che proietta al derby con l'Avellino che ritorna dopo sei anni, vista la lunga militanza degli irpini in Serie B (tranne la parentesi della passata stagione in D). Gli azzurrostellati arrivano con entusiasmo al match con i lupi, in virtù dei tre risultati utili consecutivi ed una situazione di classifica tranquilla. Quello con la formazione di Ignoffo è un test probabilmente ancor più delicato della gara con la Reggina, visto che si affronta un avversario sulla carta meno forte degli amaranto e la troppa euforia potrebbe giocare brutti scherzi. Erra, già nel post-gara di domenica, ha ammonito i suoi e pretende un'altra prova di grande attenzione ed intensità.



Ieri alla ripresa degli allenamenti il tecnico salernitano ha dovuto fare i conti con gli acciacchi di alcuni suoi giocatori, accumulati durante e dopo la partita con la Reggina. Stendardo, uscito dopo nemmeno un quarto d'ora di gara, ha rimediato una contrattura al flessore della gamba sinistra e quasi certamente salterà il derby. Rischia anche Calil, fermato da una contrattura al polpaccio. Sono rimasti fermi anche Perri (che sta smaltendo il trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra che già lo ha costretto a saltare la Reggina), Carotenuto e Panariello. Il terzino destro lamenta un trauma contusivo al polpaccio destro, mentre il difensore centrale è stato a riposo a scopo precauzionale per un affaticamento muscolare ai flessori. Tutti e tre, comunque, dovrebbe essere pienamente recuperati per l'Avellino.

