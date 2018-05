Paganese, De Sanzo avverte: «Con il Fondi squadra motivata»

di Danilo Sorrentino

E' la gara del dentro o fuori per la Paganese. Domani (fischio d'inizio ore 17) ci sarà il ritorno dei playout contro il Racing Fondi. Si parte dal 2-2 dell'andata che consente agli azzurrostellati, in virtù del miglior posizionamento in classifica, di poter giocare su due risultati a disposizione: anche un pareggio con qualsiasi punteggio darebbe alla formazione di De Sanzo la salvezza in Serie C. Ma il tecnico calabrese non vuol sentir parlare di gestione del risultato, avendo in testa solo la vittoria: «La mia squadra deve essere grintosa, deve scendere in campo con un forte senso d'appartenenza sapendo che di fronte ci sarà un avversario di tutto rispetto. Ho sensazioni positive dai ragazzi, li ho visti motivati e stanno recuperando tutti al meglio, anche Scarpa e Gomis». De Sanzo ammette di avere ancora qualche dubbio ma sarà per grosse linee la stessa formazione che ha iniziato la gara d'andata. L'unica variazione potrebbe esserci proprio in porta, con Gomis destinato a scendere in campo ma solo se sarà al 100% altrimenti spazio di nuovo a Galli.



Attraverso una nota stampa il Racing Fondi ha chiarito che sarà regolarmente in campo, dopo che lunedì la società aveva invece annunciato la diserzione della squadra per protesta verso il movimento calcistico per l'eliminazione della Berretti. Gli stessi giocatori e lo staff tecnico hanno deciso di partecipare alla gara di ritorno al Torre e faranno fronte in prima persona alle spese per la gestione della trasferta. «La decisione di rispettare questo ultimo impegno stagionale, intrapresa autonomamente, è nata - si legge - dalla volontà del gruppo di riscattarsi dopo una stagione decisamente negativa, nella speranza che questo epilogo possa regalare alla proprietà l’ultima soddisfazione che merita, per riparare in parte, e solo in parte, un campionato di amarezze e delusioni«. Lapidario il commento di De Sanzo: «Non ci abbiamo mai creduto, è stata una voce che non ci ha distratto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA