Paganese di carattere, Reggina fermata sul pari

di Danilo Sorrentino

Con grande intensità e caparbietà, la Paganese strappa un punto prezioso alla Reggina e resta imbattuta in casa. Primo tempo in cui gli amaranto passano e sfiorano a più riprese il raddoppio; nella ripresa la rete di Diop fa restare in partita gli azzurrostellati che poi tengono botta fino alla fine.



Dopo una prima fase di studio, la Reggina riesce a sfondare la retroguardia azzurrostellata al 6’ minuto, Reginaldo però spara alto. Ottimo scambio in area tra Corazza e Reginaldo, con l’ex di turno che da posizione laterale calcia fuori. Bisogna attendere l’11’ minuto di gioco per vedere il primo tiro in porta dei padroni di casa, Gaeta fa tutto bene, ma calcia debolmente tra le braccia di Guarna. Un giro di lancette più tardi, Rivas crossa dalla sinistra per l’accorrente Corazza, che abilmente colpisce di prima e fa 0-1. Ci prova Dramè dai venti metri, al volo con il destro ma la palla sfiora la traversa. Al 18’ vicinissimo al raddoppio Corazza che calcia fuori. Contropiede amaranto poco dopo: Rivas incontenibile, mette al centro ma Dramè è chiamato ad una diagonale miracolosa che impedisce a Corazza di raddoppiare. Ancora il bomber amaranto vicinissimo al raddoppio ma Baiocco si supera e nega la doppietta all’attaccante ospite.



La ripresa si apre col pareggio della Paganese: corner dalla sinistra di Capece, arriva come un falco Diop che approfitta della dormita generale della difesa amaranto e di testa fa 1-1. I ritmi si sono abbassate i vertiginosamente, poche occasioni da entrambi le parti. Al 91’ rimpallo in area piccola azzurrostellata, De Francesco non riesce a mettere dentro.

