Paganese, c'è il Consiglio Federale: vertice sulla riammissione in C

di Danilo Sorrentino

È stata convocata per le ore 12 di domani, venerdì 12 luglio, la riunione del Consiglio Federale della Figc. Tra gli argomenti all’ordine del giorno i ricorsi avverso la non concessione delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2019/2020. Il Consiglio Federale si pronuncerà, quindi, anche sui ripescaggi e le riammissioni nei campionati di Serie B e Serie C. Stante l'esclusione del Palermo dal torneo cadetto, sarà riammesso il Venezia, mentre viaggiano verso il ripescaggio in Serie C Modena e Reggio Audace. Riguardo alle riammissioni, invece, i tre posti vuoti saranno occupati sicuramente da Virtus Verona e Fano (i primi due), mentre il terzo dovrebbe andare alla Paganese. La domanda del Bisceglie, infatti, che è terzo in graduatoria non sarebbe stata accolta per problemi relativi allo stadio Ventura. Dalla Puglia bocche cucite, dalla sede di via Filettine, invece, trapela ottimismo ormai da una settimana: fra meno di 24 ore si saprà se la Paganese ritornerà subito in Serie C.



Per il tardo pomeriggio di domani, invece, è attesa la composizione dei gironi sia di Coppa Italia (inizio il 4 agosto) che di campionato (inizio il 25 agosto) di Serie C. La presentazione dei calendari 2019-2020, infine, si terrà presso il Salone d'Onore del CONI a Roma, giovedì 25 luglio dalle ore 18,30.



Per la Pagani sportiva sarà comunque una giornata da ricordare quella di domani. Per la prima volta nella storia, infatti, il Marcello Torre ospiterà una gara della Nazionale italiana. Il primo azzurro a calcare lo stadio di Pagani sarà quello della Nazionale universitaria femminile che domani pomeriggio, alle ore 17, affronterà il Canada per la finale 7-8 posto delle Universiadi 2019.

© RIPRODUZIONE RISERVATA