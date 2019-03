Paganese, Erra all'esordio Rientrano Scarpa e Cesaretti

di Danilo Sorrentino

L'esonero di Fabio De Sanzo e l'arrivo di Alessandro Erra, a sette giornate dalla fine del campionato, sa tanto di mossa di disperazione. E tale è per la Paganese, ultima in classifica, a -14 dalla penultima e con un piede in Serie D. La "fiammella di speranza" che il neo-allenatore vuole alimentare si chiama playout, per cercare di strappare la salvezza tramite gli spareggi, che al momento non si disputerebbero. Una missione impossibile per Erra, chiamato dopo il tracollo degli azzurrostellati nel derby con la Cavese. Un 4-0 con il quale gli aquilotti di Modica hanno annichilito Scarpa e compagni, surclassati sotto il profilo tecnico e motivazionale. La squadra ha avuto, nelle ultime partite, un atteggiamento che cozza con quello che dovrebbe avere una formazione che si sta giocando la salvezza; la determinazione richiesta da De Sanzo è rimasta solo su carta, in campo non si vedeva da un po' di partite. Proprio questo sguardo spento negli occhi dei giocatori ha spinto la società a cambiare.



Ad Erra si chiede di stringere i tempi e iniziare a fare risultato sin da subito. L'esordio sulla panchina azzurrostellata non è dei più semplici, perchè di fronte la Paganese dovrà affrontare un altro derby, con una Casertana incerottata ma vogliosa di riprendersi il quinto posto. La stagione dei falchetti non è stata quella che tutti si aspettavano, ma la qualità dei giocatori a disposizione di Esposito resta superiore. Erra sta pensando a quali contromisure ricorrere e l'idea sembra essere quella di riprendere il filo lasciato da De Sanzo, dal punto di vista del modulo. La novità è rappresentata, però, dal recupero di Scarpa e Cesaretti ai quali l'allenatore salernitano si affida per cercare di sbloccare la Paganese (un solo gol nelle ultime quattro gare). Entrambi non sono al meglio, ma la sensazione è che Erra voglia rischiarli sin da subito, perchè preservarli per il futuro in questo momento potrebbe non servire.

