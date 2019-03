Paganese, Erra alla prima trasferta: «Abbiamo delle possibilità»

di Danilo Sorrentino

Partire con una vittoria avrebbe dato una fiammata spettacolare ad Alessandro Erra, apparso motivatissimo, ai calciatori della Paganese e tutto l'ambiente, con i tifosi che hanno apprezzato parecchio l'abnegazione e il sacrificio messi in campo dalla squadra con la Casertana. Ma adesso non basta più solo l'impegno, perchè sono importanti i punti come lo erano per De Sanzo. Il pareggio, a questo punto, serve a poco per cui serve un blitz a Vibo Valentia per continuare a dare speranza al cammino verso l'impresa di raggiungere i playout. L'allenatore salernitano non si nasconde e non fa calcoli: «La nostra situazione ci condanna a fare risultato,non abbiamo altra possibilità che uscire da Vibo con un risultato positivo. Abbiamo fatto una buona settimana, martedì c'era il giusto rammarico per non aver vinto con la Casertana, ma la squadra ha fatto il massimo. E' scattata la consapevolezza che vogliamo giocarsi le nostre chance, dentro o fuori casa non fa differenza. I tanti scontri diretti da qui alla fine? Non dobbiamo pensare alle altre, vogliamo vincere per tenere in vita la possibilità di arrivare all'obiettivo dei playout. Non possiamo guardare troppo in là, bisogna concentrarsi sulla partita di domani e viverla come se fosse l'ultima».



Erra ritrova Gaeta e Fornito che sono nell'elenco dei convocati ma partiranno dalla panchina. A centrocampo c'è Nacci, nonostante un problema alla caviglia accusato nella rifinitura di questa mattina: al suo posto pronto Navas. «Potrei cambiare qualcosa, ma in linea generale saremo gli stessi del derby con la Casertana. L'aver recuperato diversi calciatori mi dà maggiore possibilità di scelta. Ho chiesto alla squadra di alzare il ritmo, l'intensità, di essere più continua e più propositivi: mi aspetto una crescita fisica e mentale». Occhio, però, alla Vibonese, che è una delle formazioni del girone C che ha raccolto più punti in casa. «Affrontiamo una squadra che ha valori importanti, è compatta, solida ed in salute. Ha allenatore esperto che stimo tanto, è una squadra quadrata, davanti al proprio pubblico ha sempre concesso poco. Mi aspetto molto dai miei, che facciano vedere delle cose buone manifestate domenica, contiamo di raccogliere qualcosa perchè anche noi abbiamo delle possibilità».

