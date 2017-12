Paganese, Favo avvisa i suoi: «Il Cosenza è cambiato»

di Danilo Sorrentino

Dimenticare Bisceglie e cancellare la mezz'oa che ha condizionato la partita del Ventura sabato scorso. Questo l'imperativo categorico del tecnico della Paganese, Massimiliano Favo, in vista dell'ultima gara del 2017. Al Torre arriva il Cosenza, l'allenatore azzurrostellato avverte: "Non è il Cosenza del girone d'andata, quello che abbiamo affrontato e battuto alla seconda giornata. Noi dobbiamo riscattare la brutta sconfitta di Bisceglie, dove siamo tornati indietro di due mesi. I gol presi arrivano da episodi, è vero, ma è pur vero che l'atteggiamento non è stato quello giusto, noi dobbiamo correre sempre più dei nostri avversari per riuscire a fare risultato".



Contro il Cosenza ritornerà Picone dalla squalifica, con Acampora che si accomoderà in panchina. Dalla cintola in su, nessuna variazione anche perché le alternative mancano soprattutto in attacco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA