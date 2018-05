Paganese, a Fondi si gioca alle 16 Corsa contro il tempo per Gomis

di Danilo Sorrentino

Nel corso della riunione di questa mattina in Lega a Firenze (alla quale ha partecipato, per la Paganese, il segretario generale Gianfranco Rosati) sono stati ufficializzati gli orari delle gare di andata e ritorno dei playout contro la Racing Fondi. Al Purificato, nella gara di andata in programma sabato 19 maggio, il calcio d’inizio è stato fissato per le ore 16, mentre il match di ritorno al Marcello Torre si giocherà sabato 26 maggio alle ore 17. Nei prossimi giorni saranno comunicati anche il numero di biglietti disponibili per il settore ospiti del Purificato ed il costo degli stessi.



Nel frattempo, questo pomeriggio è ripresa la preparazione degli azzurrostellati dopo la domenica di riposo concessa dallo staff tecnico. Prosegue il lavoro differenziato sul campo di Cesaretti e Scarpa, mentre è rientrato in gruppo il difensore Meroni che sarà della partita. Corsa contro il tempo per i due bomber azzurrostellati, così come per il portiere Lys Gomis che si è procurato una distrazione muscolare nel corso dell'ultima partita di campionato contro il Catanzaro.

