Paganese, Fusco al debutto: «Emozione? No, tanta curiosità»

di Danilo Sorrentino

Si comincia! Debutto in casa per la Paganese, che domani alle 20.30 attende il Rende al Torre per la prima di campionato. Sarà la prima da tecnico in prima per Luca Fusco, che svela di essere più curioso che emozionato per questa occasione. «Sicuramente un pizzico di emozione ci sarà, ma ormai sono diversi anni che vivo la panchina. Sono molto curioso, invece, di vedere all'opera la squadra, non è stato facile allenarci senza l'obiettivo domenicale ed ora ci sarà. Affrontiamo una squadra ostica, che lo scorso anno è arrivata ai playoff, ha cambiato allenatore prendendo un ragazzo che conosco e stimo, che ha lavorato con Gasperini e Juric e quindi ha idee innovative ed offensive, ma non ha mutato la rosa».



Contro i biancorossi, Fusco dovrà rinunciare a due degli elementi più esperti della sua rosa come Gianluca Musacci e Cristian Cesaretti. Il centrocampista è ancora ai box ma dovrebbe recuperare dopo la sosta; l'attaccante sconta la giornata di squalifica rimediata nel ritorno dei playout col Fondi quando fu espulso dalla panchina nel finale. Il suo posto lo prenderà Francesco Scarpa, per l'occasione avanzato sulla linea degli attaccanti per cercare di inventare qualcosa negli ultimi venti metri, dove la Paganese soffre di più stando alle indicazioni della pre-season. Per il resto, formazione già fatta, con Sapone in cabina di regia a centrocampo supportato da Fornito e Nacci. Qualche dubbio sull'altra corsia d'attacco, dove parte in vantaggio Della Morte sui vari Cappiello, Verdicchio e Longo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA